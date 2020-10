Le patron de la NBA Adam Silver, réitérant que la prochaine saison ne devrait pas débuter avant janvier, a dit espérer qu'elle se fasse " en présence des fans " dans les salles " si des tests rapides " peuvent le permettre, sans écarter une nouvelle bulle. " Avec des protocoles appropriés, on peut ramener les fans dans les salles ", a déclaré Silver en conférence de presse, juste avant le premier match de la finale entre les Lakers et Miami.

Une nouvelle fois interrogé sur le calendrier envisagé de la prochaine saison, le patron de la ligue est resté assez évasif tout en confirmant sa dernière estimation en date pour début 2021. "J'ai dit précédemment que le plus tôt où nous pourrions recommencer serait à Noël. Car c'est un rendez-vous traditionnel pour la ligue. Mais il est plus probable que nous reprenions en janvier", a-t-il dit. "Mais si nous commençons en janvier, cela signifie que les stages d'entraînement démarrent trois semaines plus tôt. Or les joueurs auront besoin d'une pause à la fois sur le plan physique et mental", a-t-il ajouté.