C'est le genre de nouvelle qui ne fait jamais plaisir. Et tombe toujours mal. Mais encore plus quand les playoffs ont commencé. Selon ESPN , Devin Booker pourrait manquer entre deux et trois semaines. L'arrière des Suns de Phoenix souffre d'une blessure à l'ischio-jambier droit. Et si sa franchise l'avait dans un premier temps qualifiée de "", elle pourrait donc l'éloigner des parquets plus longtemps que prévu. Un vrai coup dur pour l'équipe qui a entamé la post-saison avec le meilleur bilan de la Ligue (ndlr : 64 victoires, 18 défaites).