Ce trophée récompense donc les performances remarquables du "Greek Freek" tout au long de la saison régulière (29,5 points, 13,6 rebonds et 5,6 passes de moyenne) et lui permet de réaliser un doublé singulier, puisqu'il avait déjà été élu défenseur de l'année à la fin du mois d'août, devant Anthony Davis, coéquipier du "King". Avant lui, seuls Michael Jordan (1988) et Hakeem Olajuwon (1994) avaient empoché ces deux récompenses la même année. Aucun joueur de Milwaukee n'avait été sacré MVP depuis le légendaire Kareem Abdul-Jabbar (1971, 1972 et 1974). De quoi consoler le Grec, qui n'a toujours pas décroché le moindre titre NBA.