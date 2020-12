Le feuilleton James Harden continue. La star des Houston Rockets, désireuse de changer d'air, ne s'est pas présentée pour la reprise de sa franchise il y a quelques jours, ni à une séance individuelle prévue dimanche soir. Et entre temps, des images de lui en boîte de nuit et dans un strip-club ont circulé. Visiblement, le barbu compte tout faire pour pousser sa franchise à le transférer. Ce jeudi, le journaliste toujours bien informé de The Athletic, Shams Charania, annonce d’ailleurs qu'il a élargi sa liste de destinations possibles.

NBA Absence à la reprise et virée à Las Vegas : à quoi joue Harden ? 08/12/2020 À 11:33

Jusque-là, deux franchises avaient les faveurs du numéro 13 des Rockets d'après les médias US : les Sixers de Philadelphie, où Daryl Morey – l'ancien GM de Houston - rêve de le récupérer, et surtout les Brooklyn Nets, où Harden voudrait former un trio flamboyant avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais Shams Charania, qui explique aussi que les Rockets veulent KD ou Irving contre Harden, révèle que le numéro 3 de la draft 2009, MVP de la saison 2018, ne serait pas non plus contre l'idée d'aller à Milwaukee et à Miami.

Quelques jours après avoir vu Russell Westbrook quitter le Texas et John Wall débarquer à Houston, Harden, qui est encore lié avec sa franchise jusqu'en 2022 et va toucher 41 millions de dollars cette saison, vise décidément haut. En tout logique puisqu’il veut s’en aller pour atteindre son Graal, cette bague NBA qui échappe encore. Dans le sillage de Giánnis Antetokoúnmpo, les Bucks ont terminé avec le meilleur bilan de la dernière saison. Et le Heat de Jimmy Butler et Bam Adebayo est tout simplement finaliste de la dernière saison. Reste à savoir quelle formation est prête à lâcher suffisamment de lest pour attirer l'arrière-vedette des Rockets, qui tournait encore la saison passée à 34.3 points de moyenne, 6.6 rebonds et 7.5 passes de moyenne.

NBA Un contrat record et un Warrior jusqu'au bout ? Curry et Golden State discutent d'une prolongation 08/12/2020 À 07:39