Une fin de match haletante entre les Clippers et Houston, achevée par un panier décisif de Kawhi Leonard (122-119) ; une alerte pour les Lakers, qui l'ont échappé belle à Oklahoma City (127-130) ; une grosse frayeur pour Kemba Walker, victime d'une commotion cérébrale lors de la défaite de Houston à Denver (96-92) ; la soirée de vendredi en NBA a été riche en émotions fortes.

Leonard et les Clippers au finish, les Lakers à la peine

Les Clippers ont pris une bonne habitude, en ce début de saison : ils ne paniquent pas lors des matches à couteaux tirés, même menés, même lorsqu'en face un joueur comme James Harden (37 pts, 12 passes) pense éteindre leurs espoirs avec un panier à trois points à moins de deux minutes à jouer. Paul George (19 pts) d'abord, Lou Williams (26 pts) ensuite ont répondu derrière l'arc, récompensant des "stops" tout aussi décisifs, avant que Kawhi Leonard (24 pts) ne parachève l'ensemble à mi-distance, glacial comme d'habitude. Acquise de haute lutte, cette 11e victoire permet à L.A. de grimper rejoindre Houston en 3e position.

LeBron James pouvait serrer les poings, après les deux lancers francs d'Anthony Davis : ils ont assuré une courte et âpre victoire aux Lakers à Oklahoma City à un peu plus de 3 secondes de la fin (130-127). Un sixième succès de rang, le 13e en quinze rencontres, qui les conforte en tête du classement de la Ligue, même si chez le Thunder, la défense de L.A., la deuxième plus hermétique en NBA, a un peu pris l'eau. Heureusement pour elle, l'attaque est toujours aussi performante, à l'image d'Anthony Davis (33 pts, 11 rbds, 7 passes), de LeBron James (23 pts, 14 passes, 6 rbds) et d'une adresse à 54,8% à trois points.

La frayeur Walker, le Heat se place

Victime d'une commotion cérébrale après un choc à la tête lors de la courte défaite de Boston à Denver (96-92), Kemba Walker a fait peur à toute la planète NBA en s'écroulant sur le parquet et restant inanimé durant de longues minutes. Mais les examens passés à l'hôpital ont été rassurants, selon son coach Brad Stevens. Sans lui, ses Celtics sont tant bien que mal restés dans le match, passant pas loin de s'imposer chez des Nuggets portés par un Nikola Jokic en mode triple-double (18 pts, 16 rbds, 10 passes).

Boston qui descend au 3e rang, voilà le Heat deuxième à l'Est, juste derrière Milwaukee, grâce à une cinquième victoire d'affilée à Chicago (116-108), où Jimmy Butler a fait mal à ses anciens Bulls (27 points, 7 passes). Contrairement à ce que laisse entrevoir le score, Miami a écrasé les débats en première période, finie avec une avance de 24 points (67-43), comme un symbole du jeu collectif très performant de cette équipe, clairement la grosse surprise du début de saison.

Les Spurs en chute libre, le mur Gobert

Avec une 8e défaite consécutive à Philadelphie (115-104), les Spurs ont égalisé la pire série négative réalisée sous l'ère Gregg Popovich. Il faut remonter à la saison 1996-1997 pour retrouver les Texans traversant une si mauvaise passe, quelques mois avant de drafter un certain Tim Duncan. Pour San Antonio, une qualification pour ses 23e play-offs consécutifs se complique grandement dans une conférence Ouest très relevée où les Spurs sont avant-derniers.

Rudy Gobert n'est pas le meilleur défenseur de la Ligue pour rien. Face à Golden State, il a construit un mur dans la raquette du Jazz avec 7 contres infligés, dont un dans les dernières secondes d'un match où Utah a laissé les Warriors combler 21 points de retard pour se rapprocher à 2, à 22 secondes du terme. Dire que le pivot français, auteur par ailleurs de 19 rebonds et 8 points, a préservé la victoire des siens (113-109) est un doux euphémisme. Utah reste 5e à l'Ouest, Golden State en dernière position.