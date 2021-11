Le match : Les Nets ont eu chaud mais Durant est insatiable

Il y a eu un match. Et ce n'était pas forcément annoncé. Mais Detroit s'est accroché. Même après avoir subi un éclat au troisième quart temps, les Pistons ont trouvé les ressources pour recoller à un petit point (90-89) pour offrir une fin de match à suspense à leurs fans. Mais face à la fougue d'un Cade Cunningham qui a marqué 17 points, Brooklyn n'a pas craqué. Et a pu compter sur "Monsieur régularité", Kevin Durant.

Si James Harden a terminé avec un triple double tout en étant maladroit (13 pts, 10 rbds, 10 pds), KD a conclu sa rencontre avec 29 points et 10 rebonds. Histoire de devenir le premier joueur des Nets à marquer au moins 20 points sur ses neuf premiers matches de la saison. Bien épaulé par LaMarcus Aldridge (16 pts) ou Blake Griffin (13 pts, 5 rbds, 3 pds), Durant permet ainsi à Brooklyn de s'imposer (90-96) et poursuivre sa série de victoire (4 de rang).

Les joueurs : Poole et Payton II font oublier Curry

Face aux Pelicans (126-85), Stephen Curry n'a pas eu à forcer son talent (19 pts à 5 sur 13 à trois points) pour permettre aux Warriors d'engranger une septième victoire en huit matches. Il faut dire que d'autres ont fait le taff pour lui. Jordan Poole s'est ainsi régalé (26 pts à 10 sur 15 aux tirs) tout comme Gary Payton II, auteur de 17 points (à 7 sur 10) en… 18 minutes.

La stat : 0

Portland a gagné contre Indiana (110-106). Et les Blazers peuvent remercier CJ McCollum (27 pts), Norman Powell (25 pts) ou encore Robert Covington (19 pts). Ils ont su hausser le ton pour compenser l'incapacité de Damian Lillard à alimenter la marque. Toujours en délicatesse avec son shoot cette saison, "Dame", qui a cependant délivré 11 passes décisives, a fini avec quatre petits points. Et surtout un piteux 0 sur 6 à trois points.

Le hold-up de la soirée : Les Cavs ont bondi au bon moment

C'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing. Cleveland n'a mené que 4.8 secondes ce vendredi soir à Toronto (101-102). Mais ce sont les secondes qui comptent : les dernières ! Grâce à deux lancers de Darius Garland – auteur de 21 points et 8 passes -, les Cavs ont ramené une 6e victoire. En plus de Garland, Jarrett Allen (16 pts, 15 rbds) et Evan Mobley (18 pts) ont fait la loi dans la peinture pour permettre à Cleveland de ne pas lâcher après avoir pris un éclat au troisième quart temps.

Le come-back : les Knicks effacent 21 points de retard

Si les Clippers - emmenés par Paul Georges (21 pts, 11 rbds, 6 pds) – ont effacé un déficit de 20 points pour finalement écraser Minnesota (84-104), le come-back de la soirée est à mettre au crédit des Knicks. New York a compté 21 points de retard. Mais grâce à leur trio Julius Randle (32 pts) – RJ Barrett (20 pts) – Derrick Rose (23 pts), les Knicks ont su rebondir pour s'offrir le scalp de Bucks très diminués (98-113). "Dès qu'on a commencé à se mettre dedans et qu'on a réussi des jolis coups, ça nous a galvanisés et nous a donné de l'énergie", s'est enthousiasmé le coach des Knicks, Tom Thibodeau. Les 25 points de Giannis Antetokounmpo n'y ont rien changé.

Le tweet WTF

Les Bleus : Batum efficace, Fournier dans le dur

Si Evan Fournier a été dans le dur avec les Knicks (7 pts à 2 sur 7 aux tirs, 2 rbds), Nicolas Batum (12 pts, 8 rbds) a encore été précieux pour les Clippers à Minnesota (84-104). Touché au pouce, Killian Hayes n'a pas joué avec Detroit alors que Killian Tillie (0 sur 3 aux tirs en 10 minutes) n'a pas été en verve avec les Memphis Grizzlies, qui se sont inclinés à Washington (115-87).

Les résultats :

Toronto - Cleveland : 101-102

Detroit - Brooklyn : 90-96

Orlando - San Antonio : 89 - 102

Washington - Memphis : 115-87

Golden State - La Nouvelle-Orleans : 126-85

Portland - Indiana : 110-106

Sacramento – Charlotte : 140-110

Minnesota - LA Clippers : 84-104

Milwaukee - New York : 98-113

