Plus de peur que de mal, mais quand même une grosse frustration en perspective. Ceux qui attendaient avec impatience de voir Zion Williamson faire ses premiers pas en NBA mardi face à Toronto, champion en titre, risquent de rester sur leur faim. Selon ESPN, l'ailier fort des New Orleans Pelicans, premier choix de la draft 2019, devrait être éloigné des parquets durant plusieurs semaines en raison d'une blessure à un genou et manquer ainsi la reprise de la saison. ESPN précise que la blessure ne serait pas "sévère".

Jeudi, les New Orleans Pelicans avaient annoncé le forfait de leur nouvelle star pour le dernier match de présaison, ce vendredi face aux New York Knicks, en raison d'une "douleur à un genou". La franchise avait indiqué que le joueur de 19 ans allait subir des examens complémentaires avant d'évaluer une période d'indisponibilité pour Williamson, premier choix de la draft 2019.

Plus d'infos à suivre...