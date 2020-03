LeBron James, privé de basket NBA depuis plus deux semaines en raison du coronavirus, a affirmé que cette pause forcée, engendrant certes du repos, ne lui était pas bénéfique contrairement aux idées reçues. "Ce que je n'aime pas entendre, c'est "les gars se reposent maintenant" a déclaré James sur le podcast Road Trippin. Ou alors : "LeBron, il a 35 ans, il a tellement de minutes dans les jambes, maintenant il se repose tellement"."

"C'est en fait le contraire pour moi, parce que mon corps, quand nous avons arrêté de jouer, me demandait : "Qu'est-ce qui se passe? C'est le 13 mars, tu te prépares pour les play-offs, pourquoi tu t'arrêtes maintenant ?"", a expliqué LeBron James insistant sur le fait que "le facteur repos est exagéré, surtout lorsqu'on est en pleine montée en puissance". A la tête des Lakers, leaders de la conférence Ouest (49 victoires, 14 défaites), James a effectué jusqu'ici une saison digne d'un MVP, jusqu'à ce que le patron de la NBA, Adam Silver ne décide de reporter la saison le 11 mars, en apprenant le test positif au coronavirus de Rudy Gobert (Utah).

Depuis, de nombreux joueurs, dont James et d'autres Lakers ont eux même fait ce test, tout en se pliant au confinement par précaution. "Je ne ferai plus de high-five de toute ma vie. Vous pourrez attendre avant de nous voir mes coéquipiers et moi nous taper dans les mains", a-t-il promis au cours de ce podcast.