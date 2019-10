Le meilleur défenseur de la saison dernière en NBA n'a pas fait le poids face à l'armada des Lakers. Pour son premier gros test de la saison avec Utah, le Français Rudy Gobert n'a pas démérité, mais n'a pas pu empêcher la défaite des siens face à l'équipe de LeBron James et Anthony Davis, qui a ouvert son compteur de victoires vendredi (95-86), au Staples Center de Los Angeles.

Anthony Davis, Javale McGee, Dwight Howard et LeBron James : les "big men" ne manquaient pas dans les rangs des Lakers. Autant dire que Gobert avait fort à faire face à des Lakers de nouveaux candidats au titre dans une conférence ouest embouteillée en prétendants sérieux. Sans faire trop de bruit, Utah en fait partie, mais sur ce match Los Angeles a toujours été devant au score, réalisant une percée dans le troisième quart-temps, fini avec 19 points d'écart.

Gobert, lui, s'est illustré avec quelques actions d'éclat, comme cette "chistera" en guise de sauvetage qui s'est muée en passe décisive pour Mitchell. Et après avoir réussi un dunk à deux sur Anthony Davis, il l'a aussi poussé à commettre deux fautes offensives. Mais la nouvelle star des Lakers, qui n'a pas manqué en retour de lui dunker dessus, a tout de même inscrit 21 points, laissant le scoring à "King James" (32 pts).

"On a bien défendu, on les a maintenus sous les 100 points. C'est notre attaque qui a fait mal à notre défense. Il faut qu'on arrive à mieux faire bouger le ballon, qu'on apprenne à jouer ensemble", réagi auprès de l'AFP le meilleur défenseur de la Ligue de ces deux dernières saisons. "Bien sûr j'aurais aimé être mis plus à contribution en attaque. Mais ça va venir", a ajouté le pivot qui a fini avec 8 points, 9 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

Irving sauve les Nets, Walker a fini fort contre Toronto

Après ses 50 points retentissants mais finalement vains lors de la défaite contre Minnesota, où il a manqué le panier de la gagne, la star des Brooklyn Nets Kyrie Irving en a marqué moitié moins (26) face à New York. Mais ses cinq derniers ont permis aux Nets d'éviter une énorme désillusion face au voisin de Manhattan, qui a remonté 19 points de retard pour mener à une minute du terme. Son tir à trois points inscrit malgré la pression de RJ Barrett a finalement assuré une première victoire à son équipe à la maison (113-109) et calmé les fans des Knicks ayant traversé l'East River pour le huer plusieurs fois au cours de ce premier derby bouillant.

À Boston, c'est aussi au 4e quart-temps que Kemba Walker s'est montré décisif pour permettre aux Boston Celtics de battre le champion en titre Toronto (112-106). Son début de match a pourtant longtemps fait croire à une photocopie de ses débuts manqués mercredi à Philadelphie. Encore trop maladroit (8/22 au final aux tirs), il a gardé son calme et fini par inscrire 11 de ses 22 points dans les 12 dernières minutes. Il a ainsi fait basculer la rencontre, ce que lui demandent les fans, désormais rassurés sur sa capacité à devenir le leader de l'équipe.

Towns étourdissant, triple-double pour Doncic et Jokic

Le MVP du soir est sans doute l'intérieur Karl-Anthony Towns, auteur d'une très grande performance: 37 points (13/18 aux tirs dont 4/7 à 3 pts), 15 rebonds, 8 passses, 4 interceptions, 2 contres en 27 minutes. Des chiffres étourdissants tout simplement inédits pour un joueur de Minnesota, qui du même coup a aisément battu Charlotte (121-99).

Mais d'autres auraient pu prétendre à ce titre, comme Luka Doncic ou Nikola Jokic. L'association du premier avec le Letton Kristaps Porzingis est déjà un atout important pour l'attaque de Dallas, mais quand il se démultiplie sur tous les fronts, ça donne un "TD" à 25 points, 10 rebonds et 10 passes, déterminant dans le succès (123-116) des Mavericks sur le parquet de New Orleans sous les yeux du phénomène Zion Williamson, blessé.

Le Serbe a également réussi un triple double à 23 points, 14 rebonds, 12 passes, mais avec cinq minutes de jeu en plus, puisque Denver a eu besoin de la prolongation pour venir à bout de Phoenix (108-107) où le Français Elie Okobo n'a pas joué.