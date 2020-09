Plus qu’une. Les Lakers ne sont plus qu’à une victoire de leurs premières finales NBA depuis 2010 suite à leur nouveau succès contre les Nuggets (114-108). La qualification se rapproche et les Angelinos doivent beaucoup à Anthony Davis, encore une fois très productif en attaque. L’intérieur All-Star termine la partie avec 34 points – meilleur marqueur du match. Agressif d’entrée, il a converti ses six premières tentatives alors qu’aucun de ses coéquipiers n’avait encore inscrit le moindre panier. Los Angeles en a profité pour prendre le meilleur départ. Et sans un Jamal Murray déchaîné (6 sur 7 dans les premières minutes), les Californiens auraient probablement pris le large.