Le pivot serbe a encore une fois tout tenté : 35 points, 14 rebonds et 9 passes. 30 points pour son coéquipier Jamal Murray. Mais le duo semblait un peu isolé devant la puissance collective d’Utah. Six joueurs du Jazz ont inscrit 10 unités ou plus. Dont 23 pour le sixième homme Jordan Clarkson, à nouveau très précieux. Rudy Gobert a posté 15 points et 13 rebonds. 18 points pour un Donovan Mitchell en difficulté avec son tir mais auteur d’un panier très important à une minute de la sirène.