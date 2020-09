Boston prend le dessus sur Miami et peut encore y croire

Cette fois-ci, il n’y a pas eu de miracle. Les Lakers ont réussi là où les Clippers et le Jazz avaient échoué aux deux tours précédents : battre les Nuggets une quatrième fois. Denver, auteur de deux remontées fantastiques après avoir été menée 3-1, est tombé contre une armada bien rodée, trop concentrée pour se faire piéger et surtout emmenée par un LeBron James sensationnel. Le King a compilé le 27ème triple-double de sa carrière en playoffs et les Angelenos ont donc éliminé la franchise du Colorado cette nuit avec une nouvelle victoire 117 à 107.