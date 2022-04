Un premier trophée en attendant d'autres ? C'est l'espoir de Joël Embiid. Mais le pivot des Sixers a de la concurrence pour assouvir ses autres rêves. En attendant, il est assuré de finir meilleur marqueur de la saison en NBA alors que Giannis Antetokounmpo a été laissé au repos pour le dernier match des Milwaukee Bucks, selon ESPN . Une première pour le Camerounais, qui devient le premier pivot à terminer une saison dans ce costume depuis un certain Shaquille O'Neal en 1999-2000 ! Et le premier non-Américain dans l'histoire.

Impressionnant de régularité durant cet exercice, Joël Embiid affiche 30.6 points de moyenne cette saison. Au fil des matches, il a imposé sa puissance pour martyriser les défenses adverses avec sa panoplie offensive aussi riche qu'efficace. Pour une fois, son corps l'a en plus laissé un peu tranquille pour qu'il puisse imposer son talent (68 matches) et dominer dans une saison marquée à Philadelphie par le psychodrame Ben Simmons avant l'arrivée de James Harden.

Et maintenant ?

Mais si le "Barbu" a débarqué, c'est bien Embiid qui reste le patron. Et qui continue d'affoler les compteurs malgré son temps de jeu (33.8 minutes par match) – le plus faible pour un joueur qui s'offre le titre de meilleur scoreur de la saison. Si LeBron James a montré que l'âge n'avait pas d'emprise sur lui (30.3 pts) mais n'a pas joué assez de rencontres pour postuler à ce trophée, Joël Embiid finit devant Giannis Antetokounmpo (29.9 pts) et Luka Doncic (28.5 pts), comme un symbole une nouvelle fois de la montée en puissance des joueurs non-Américains en NBA.

Déjà récompensé avec ce titre pour sa saison monstre, Joël Embiid ne compte cependant pas s'arrêter là. Premier pivot à finir une saison régulière avec plus de 30 points de moyenne depuis Moses Malone en 1982, il est dans les discussions pour le titre de MVP de la saison avec Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ou encore Luka Doncic. Et il rêve bien entendu d'aller au bout en playoffs pour s'offrir le trophée Larry O'Brien. Mais ça, c'est une autre histoire.

