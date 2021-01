Le joueur : Nikola Jokic prend le dessus sur Stephen Curry

Deux artistes face à face, ça fait des étincelles. Les Nuggets affrontaient les Warriors hier soir, avec un duel à distance entre Nikola Jokic et Stephen Curry. Deux superstars qui ne jouent pas au même poste, bien sûr, mais qui régalent leurs coéquipiers et les fans à chacun de leur passage sur le terrain. L’avantage est revenu au pivot serbe, vainqueur avec son équipe (114-104).

Jokic était encore une fois partout, en réalisant son cinquième triple-double de la saison. 23 points (8 sur 16 aux tirs), 14 rebonds et 10 passes décisives. Il tourne pour l’instant à un triple-double de moyenne depuis le début de la saison. Will Barton et Jamal Murray ont profité de ses caviars pour inscrire 17 points chacun.

Curry avait pourtant tout tenté. Le double MVP a planté 35 points tout en prenant 11 rebonds. Mais les Warriors comptaient déjà 13 points de retard après le premier quart temps et ils ont couru après le score pendant toute la rencontre. Les deux équipes affichent désormais exactement le même bilan : 6 victoires et 6 défaites.

La performance : Rassuré, Ben Simmons sort un triple-double

Ben Simmons ne voulait surtout pas être envoyé à Houston. Les Rockets ont préféré expédier James Harden aux Nets et l’Australien reste donc aux Sixers. Après ces moments de doute, il peut donc être soulagé. Il a fêté ce transfert avorté en cumulant 10 points, 10 rebonds et 12 passes décisives lors de la victoire de Philadelphie contre Miami (125-108). Shake Milton a lui inscrit 31 points tout en distribuant 7 passes décisives.

Le rookie : LaMelo Ball fait du chiffre

Les Hornets ont perdu contre les Raptors (108-111) mais LaMelo Ball s’est encore illustré. Le troisième choix de la draft a compilé 14 points (6 sur 14 aux tirs), 6 rebonds, 11 passes décisives et 3 interceptions. Avec tout de même 5 pertes de balle. On sent que le jeune homme continue de monter en puissance et de prendre ses marques aux commandes du jeu des Hornets. Encore combien de temps avant qu’il ne prenne place dans le cinq majeur de Charlotte ?

LaMelo Ball lors de Charlotte - Toronto en NBA le 14 janvier 2021 Crédit: Getty Images

Le match : Dépeuplés, les Rockets remontent les Spurs

Les Rockets ont perdu leur meilleur joueur, James Harden, envoyé aux Nets, mais ils sont sans doute soulagés. Rassurés de pouvoir enfin tourner la page. L’atmosphère paraît de suite plus saine au sein du vestiaire et ça s’est ressenti hier soir. Malgré un effectif décimé, Houston a battu San Antonio (109-105). Bombardé première option, Christian Wood a posté 27 points et 15 rebonds. Les Rockets ont notamment passé un 15-2 en fin de partie pour reprendre l’avantage dans les dernières minutes et ainsi décrocher leur quatrième victoire de la saison.

La blessure : Fracture du poignet pour Jusuf Nurkic

Très mauvaise soirée pour les Blazers. Battus par les Pacers (87-111), ils ont aussi perdu leur pivot Jusuf Nurkic. Le Bosnien souffrirait d’une fracture du poignet… et il a quitté les siens à 8 minutes de la fin du troisième quart temps après avoir compilé 5 points, 8 rebonds et 2 passes.

Tous les scores

Sixers - Heat : 125-108

Raptors - Hornets : 111-108

Spurs - Rockets : 105-109

Nuggets - Warriors : 114-104

Blazers - Pacers : 87-111

