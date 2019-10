Lutte à L.A., les Bucks en prétendants : Notre classement des équipes NBA

La prochaine saison NBA, qui débute dans la nuit de mardi à mercredi prochain, s’annonce palpitante. En effet, les cartes sont complètement redistribuées à la suite du départ de Kevin Durant des Golden State Warriors. Il n’y a plus une "super team" mais plusieurs très (très) bonnes équipes, portées par une ou deux stars. Et donc une course au titre bien plus ouverte que les années précédentes. Les candidats au sacre sont plus nombreux. Nous les avons classés. Avec, pour chaque Conférence, en première position la formation qui nous semblait le plus en mesure de pouvoir décrocher une bague en juin, et ainsi de suite. Précision importante : cet index n’est donc pas un pronostic du bilan de chaque équipe pour la saison régulière.

Conférence Est

1. Milwaukee Bucks

Les Bucks ont perdu un joueur important en laissant filer Malcolm Brogdon aux Pacers pendant l’intersaison. Mais l’effectif est très profond autour de Giannis Antetokounmpo. Si le groupe s’est endurci après l’échec de l’an dernier, les finales seront plus que jamais à sa portée.

2. Philadelphia Sixers

Jimmy Butler est parti, Tobias Harris est resté (avec un contrat maximum à la clé), Al Horford et Josh Richardson sont arrivés. Le cinq majeur est très séduisant sur le papier. Mais quid de la complémentarité des différentes pièces ? Les Sixers ont six mois pour trouver une réponse à la question.

Joel EmbiidGetty Images

3. Boston Celtics

Kemba Walker a remplacé Kyrie Irving à la mène. C’est un peu moins talentueux mais ça devrait ramener de la sérénité aux Celtics.

4. Toronto Raptors

Kawhi Leonard a amené à la franchise son premier titre puis il s’en est allé comme un prince. Le doublé est probablement hors de portée mais attention à ne pas enterrer trop vite les Raptors. Menés par Pascal Siakam, Kyle Lowry et Marc Gasol, ils seront sans doute difficiles à sortir en playoffs.

Marc Gasol (Toronto Raptors)Getty Images

5. Brooklyn Nets

Sans Kevin Durant, absent pour la saison, les grands rêves de titre des Nets sont reportés à l’année prochain. En attendant, Irving et ses nouveaux coéquipiers vont essayer de s’éclater sur les parquets.

6. Indiana Pacers

Les Pacers veulent passer un cap et ils se sont renforcés en conséquence en recrutant Malcolm Brogdon et T.J. Warren. Pas sûr que ce soit suffisant.

7. Miami Heat

Le Heat aura peut-être des résultats chaotiques pendant la saison régulière mais la franchise peut compter sur l’un des quinze meilleurs joueurs NBA, Jimmy Butler, ce qui n’est pas le cas des équipes classées au-delà de la septième place à l’Est.

8. Detroit Pistons

Andre Drummond veut signer un contrat gigantesque l’été prochain et ça peut le pousser à sortir la saison de sa vie.

9. Orlando Magic

On prend les mêmes et on recommence. Mais la saison de la confirmation est toujours la plus délicate. Il faudra suivre avec attention l’évolution de Markelle Fultz, premier choix de la draft 2017, qui semble prêt à enfin lancer sa carrière.

10. Atlanta Hawks

Laissons encore un an aux jeunes Hawks pour se développer avant de vraiment passer un cap.

11. Chicago Bulls

L’effectif est encore trop tendre pour vraiment viser quelque chose mais une progression est attendue.

12. New York Knicks

Les Knicks ont embauché plein de vétérans dès les premières minutes de la Free Agency en espérant changer la culture de la franchise. Pas sûr que ça fonctionne.

Frank NtilikinaGetty Images

13. Washington Wizards

La reconstruction pointe inévitablement le bout de son nez. Bradley Beal est toujours là, mais pour combien de temps encore ?

14. Cleveland Cavaliers

Vivement la draft 2020.

15. Charlotte Hornets

Hormis le fait que les Hornets ont remis en vente leur maillot des années 90, difficile de trouver une raison de se réjouir pour la saison à venir.

Nicolas BatumGetty Images

Conférence Ouest

1. Los Angeles Clippers

S’il ne fallait choisir qu’un seul favori pour le titre, ça serait sans doute les Clippers. L’armada la plus complète sur le papier, derrière le meilleur joueur du monde Kawhi Leonard (en l’absence de Kevin Durant) et Paul George.

2. Los Angeles Lakers

Les Lakers ont peut-être un peu moins de marge que les Clippers mais ils sont dans la course maintenant qu’Anthony Davis a (enfin) obtenu gain de cause en étant transféré à Los Angeles. L’intérieur All-Star va pouvoir épauler un LeBron James reposé après une saison sans playoffs.

LeBron James et Anthony Davis, le duo qui peut ramener un titre aux Lakers ?Getty Images

3. Golden State Warriors

C’est la complexité de ce classement : les Warriors seront sans doute bien plus bas que la troisième place pendant la saison régulière. Mais si Klay Thompson revient bien de sa blessure - et nous ne serions pas étonnés s’il ne jouait pas de l’année - cette équipe a le potentiel pour aller au bout.

4. Utah Jazz

La franchise de Salt Lake City a frappé fort pendant l’intersaison en enrôlant Mike Conley mais aussi Bojan Bogdanovic et Jeff Green. Donovan Mitchell est paré à s’affirmer comme une superstar. Le manque d’expérience du très haut niveau des play-offs (au-delà du deuxième tour) pourrait toutefois poser problème cette saison.

Rudy GobertGetty Images

5. Houston Rockets

Une grande question pour cette saison : mais que va faire Russell Westbrook quand il n’a pas la balle ?

6. Denver Nuggets

Il faudrait une star supplémentaire pour que cette équipe des Nuggets commence à vraiment viser haut.

Nikola Jokic Denver NuggetsGetty Images

7. Portland Trail Blazers

Même s’ils ont perdu des titulaires, les Blazers sont peut-être mieux armés que l’an dernier, quand ils sont allés jusqu’en finale de Conférence. Mais le problème, c’est que leurs concurrents se sont aussi renforcés.

8. Dallas Mavericks

Luka Doncic et Kristaps Porzingis ensemble, ça va être le feu. Enfin, si le Letton tient le choc après quasiment deux ans sans jouer…

9. New Orleans Pelicans

L’engouement autour du phénomène Zion Williamson, premier choix de la draft, et des Pelicans est tel que certains analystes les imaginent en playoffs. Nous émettons plus de réserve mais l’avenir s’annonce radieux à New Orleans.

10. San Antonio Spurs

Les Spurs sont dixièmes de notre classement dans la course au titre à l’Ouest mais, paradoxalement, nous ne serions pas surpris s’ils parvenaient à accrocher les playoffs une fois de plus cette saison.

Gregg Popovich (San Antonio Spurs)AFP

11. Sacramento Kings

S’ils jouaient à l’Est, les Kings seraient sans doute bien mieux classés…

12. Minnesota Timberwolves

Un coach jeune, un groupe qui vit bien, un rookie intéressant avec Jarrett Culver, un Karl-Anthony Towns déterminé à dominer et un Andrew Wiggins qui compte se relancer. Ça donne un mix intrigant.

13. Oklahoma City Thunder

Plus de Paul George, plus de Russell Westbrook et une reconstruction qui débute autour de Shai Gilgeous-Alexander.

14. Phoenix Suns

Les Suns ne seront sans doute pas aussi ridicules cette saison que lors des exercices précédents. Ils seront peut-être autour de la trentaine de victoires. Youpi.

15. Memphis Grizzlies

Les Grizzlies ne joueront évidemment pas le titre cette saison mais le duo Ja Morant - Jaren Jackson Jr va nous régaler.