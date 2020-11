L'Oklahoma City Thunder a choisi de nommer Mark Daigneault en tant qu'entraîneur, où il succède à Bill Donovan dont il fut l'assistant, a annoncé mercredi la direction de la franchise NBA. Mark Daingeault, 35 ans, a passé six ans au sein de la franchise, dont cinq à la tête de l'équipe du Blue d'Oklahoma, l'équipe de G-League, antichambre de la NBA. "Il s'est montré un leader efficace et désintéressé depuis qu'il a intégré notre organisation en 2014. Il tient aux valeurs, il apprend constamment, et il nous aidera à poursuivre le repositionnement de la franchise sur et en dehors des parquets", précise le Thunder dans un communiqué.