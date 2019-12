Le joueur : Anthony Davis écrase les Timberwolves

Chaque soir, Anthony Davis rappelle pourquoi il est l’un des cinq ou six meilleurs joueurs du championnat. Puis, parfois, il montre aussi qu’il pourrait un jour, peut-être, devenir le basketteur le plus dominant de la planète. Nouvelle illustration contre Minnesota cette nuit. Il a réussi son match le plus prolifique de la saison en claquant 50 points à 20/29 au tir. Avec aussi 7 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. Dans son sillage, les Lakers ont battu les Timberwolves à L.A. (142-125). "AD" n’était pas le seul à se mettre en valeur. LeBron James a ajouté 32 points (6/8 de loin) et 13 passes. Incontestablement le meilleur duo de la NBA actuellement. Los Angeles caracole d’ailleurs en tête de la Conférence Ouest avec un bilan de 21 victoires en 24 rencontres.

La performance : Luka Doncic dépasse Michael Jordan

Luka Doncic est incroyable. Et le record dont il est maintenant le seul détenteur en dit long sur sa régularité au plus haut niveau après seulement une saison et des poussières en NBA. En compilant 27 points, 7 rebonds et 6 passes contre les Kings hier soir, le Slovène a enchaîné un dix-neuvième match de suite à au moins 20-5-5. Michael Jordan s’était arrêté à dix-huit. C’est donc la plus longue série de la sorte depuis la fusion de l’ABA et de la NBA en 1976 (Oscar Robertson avait poussé l’exploit jusqu’à vingt-neuf matches avant 76). La performance a cependant été gâchée par la défaite des Mavericks (106-110). Doncic, justement, a manqué la balle d’égalisation dans les dernières secondes avant que Nemanja Bjelica (30 pts) mette définitivement Sacramento à l’abri.

Le rookie : Tyler Herro tranchant pour le Heat

Tyler Herro a déjà gagné la confiance de Jimmy Butler dans les moments importants. Et hier soir, alors que le Heat était à la lutte contre les Bulls, l’arrière All-Star n’a pas eu de mal à déléguer les responsabilités au jeune débutant. Herro n’a pas déçu. Auteur de 27 points, il a mené Miami à la victoire en prolongation (110-105). Il a notamment inscrit 16 des 18 points des Floridiens. Dont le trois-points décisif pour arracher une période supplémentaire puis trois autres par la suite pour achever Chicago. Impressionnant de sérénité pour un joueur de 19 ans.

Le rebond : Des Clippers à réaction contre les Wizards

Largement battus par les Bucks, voire même écrasés, lors du dernier match, les Clippers se devaient de réagir contre les Wizards cette nuit. Ils n’ont pas laissé passer l’occasion de se remettre en confiance. Portés par Kawhi Leonard, qui avait justement besoin de se reprendre, les Californiens l’ont emporté 135-119. Le MVP des finales 2019 a marqué 34 points (12 sur 18 aux tirs) en plus de ses 11 rebonds et 5 passes. Paul George s’est aussi illustré avec 27 unités. Malgré des hauts et des bas, la franchise de Los Angeles a repris la deuxième place de la Conférence Ouest avec ce succès contre Washington.

Le match : Philadelphie prend le dessus sur Toronto

Joel Embiid n’a pas totalement pris sa revanche sur Marc Gasol mais les Sixers ont au moins remporté l’affiche de la soirée contre les Raptors, à Philadelphie (110-104). Limité à 0 point, oui, zéro, lors de son dernier duel avec l’Espagnol, le pivot camerounais a arrêté son compteur à 10 pions hier soir (contre... 0 pour Gasol). Il a aussi perdu 7 ballons. Mais Tobias Harris (26 pts) a pris le relais et les 76ers ont donc trouvé le moyen de l’emporter contre Toronto. Même si les joueurs de Brett Brown se sont fait peur. Ils menaient de 20 points avant de subir le retour des champions en titre. Au final, c’est le rookie Matisse Thybulle qui les a libéré en inscrivant deux lancers en toute fin de partie.

Le Français : Belle rentrée pour Ian Mahinmi

Pas toujours bien utilisé par son coach aux Wizards, Ian Mahinmi a eu le droit à 18 minutes de temps de jeu contre les Clippers. Il les a bien exploitées. Le pivot a inscrit 9 points sans rater le moindre tir (4 sur 4) et il a aussi ajouté 6 rebonds et 3 blocks.

Tous les scores

Nets - Nuggets : 105-102

Hornets - Hawks : 107-122

Heat - Bulls : 110-105

Sixers - Raptors : 110-104

Wizards - Clippers : 119-135

Mavericks - Kings : 106-110

Trail Blazers - Thunder : 96-108

Lakers - Timberwolves : 142-125