Record de cas de Covid-19 en Floride, la NBA s'inquiète pour sa reprise

NBA - Depuis une semaine, le nombre de personnes testées positives au coronavirus explose en Floride. Samedi, l'état du sud-est des Etats-Unis a battu un nouveau record avec plus de 4 000 nouveaux cas. Du côté de la NBA, qui doit reprendre le 30 juillet à Orlando, on surveille avec la plus grande attention la situation. Et on s'inquiète.

La courbe ne fléchit pas. Au contraire. De 3 822 cas vendredi, un record d'état sur une seule journée, déjà, la Floride est passée à 4 049 nouveaux tests positifs au Covid-19 samedi. Seulement voilà, le "sunshine state" sera le théâtre de la reprise et de la fin de la saison NBA à compter du 30 juillet prochain. L'augmentation du nombre de cas n'est donc pas une bonne nouvelle pour la ligue. Adam Silver a assuré de sa confiance dans la "bulle" mais du côté des joueurs, des doutes subsistent.

"Je ne peux pas dire que je suis surprise, au regard de l'approche de l'État en matière de déconfinement", a fait savoir à ESPN, Michelle Roberts, la directrice de du syndicat des joueurs. En Floride, et contrairement à d'autres états américains, le déconfinement a été rapide. Ainsi, plages, cinémas et théâtres sont déjà ouverts et les habitants se promènent sans masque. "Ces chiffres retiennent toute notre attention, a-t-elle ajouté. S'il est nécessaire d'ajouter d'autres restrictions sur les personnes qui auront accès au campus, nous chercherons à les mettre en œuvre."

Le personnel va-t-il devoir lui aussi être dans la bulle ?

C'est là le noeud du problème et ce n'est pas la première fois que les joueurs soulèvent cette question. Eux, ainsi que le staff des franchises et leurs proches quand ils seront autorisés à venir, seront dans la "bulle", mais le personnel de Disney World en sortira tous les soirs pour regagner son domicile. Inquiétant pendant que le nombre de cas de Covid-19 est en hausse quotidienne.

Du côté de la NBA, on assure étudier "avec attention" l'évolution des chiffres. Pour se rassurer, la ligue pourra toujours constater que c'est plutôt le sud de l'état, du côté de Miami qui est le plus touché. D'ici au 30 juillet, la situation a le temps d'évoluer. En bien, comme en mal d'ailleurs.

