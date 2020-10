La NBA travaille à la meilleure solution pour lancer sa nouvelle saison. Et si la prochaine draft, prévue le 18 novembre, se déroulera par visioconférence en raison de la crise sanitaire, on y voit aussi plus clair sur l'exercice 2020-21. D'après ESPN et The Athletic, les discussions entre les propriétaires de franchises et la Ligue ne cessent d'évoluer et la tendance des derniers jours serait que la saison reprenne en décembre juste avant Noël même sans fans et qu'elle soit raccourcie.