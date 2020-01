Le joueur : Triple-double historique pour Shai Gilgeous-Alexander

Déjà bien en vue lors de sa première saison NBA avec les Clippers, Shai Gilgeous-Alexander a passé un cap depuis qu’il a rejoint le Thunder. Il progresse sans cesse au côté d’un mentor comme Chris Paul. Notamment en attaque. Le meneur score beaucoup mais, jusqu’à présent, il peine encore à impacter le jeu autrement. Ses coaches le lui ont signalé. Il a capté le message. Cette nuit, le Canadien a tout simplement noirci la feuille de statistiques comme aucun autre joueur de son âge ne l’a fait dans l’Histoire de la NBA.

Il a marqué 20 points mais aussi pris 20 rebonds et distribué 10 passes décisives. Il est, à 21 ans, le plus jeune joueur à compiler un triple-double avec 20 rebonds. Et il est le second sophomore à réaliser pareille performance… Dans son sillage, Oklahoma City a battu Minnesota (117-104). Mais c’est surtout la prestation surprenante de Shai Gilgeous-Alexander qui a marqué les esprits cette nuit.

La performance : Jahlil Okafor revient sur le devant de la scène

Superstar au lycée à Chicago, champion NCAA avec Duke, troisième choix de la draft 2015… Jahlil Okafor était promis à un avenir glorieux en NBA. Le voilà qui chauffe le banc des Pelicans. Mais le pivot sait s’illustrer de manière ponctuelle, quand un coach lui laisse sa chance. Il a profité des absences de Brandon Ingram, Derrick Favors et Jrue Holiday pour se mettre en valeur cette nuit. 25 points, 14 rebonds et 5 passes lors d’une victoire de New Orleans contre Detroit (117-110).

Les Pelicans, qui ont gâché une avance de 16 points, se sont fait peur mais ils l’ont tout de même emporté après prolongation notamment sous l’impulsion de Lonzo Ball (17 pts, 12 rbds, 9 pds) et donc d’Okafor. Ce dernier n’avait plus passé la barre des 10 points depuis le 29 novembre dernier… qu’il profite, le retour imminent de Zion Williamson (jeudi) risque une nouvelle fois de le renvoyer aux oubliettes.

Le match : Indiana enfonce Philadelphie

Toujours privés de Joel Embiid (opéré de la main), les Sixers ont perdu un deuxième match d’affilée. Ils se sont inclinés contre les Pacers (95-101). Ben Simmons, 24 points, et ses coéquipiers tenaient pourtant la rencontre avant de s’écrouler. Ils menaient de 9 points à la mi-temps et ils étaient encore en course dans les derniers instants. Mais Indiana a inscrit les 7 derniers points de la partie. T.J. Warren et Malcolm Brogdon ont marqué 21 points chacun pour les Pacers. C’est déjà la deuxième fois qu’ils prennent le dessus sur les Sixers. Un avantage important en cas de bilans identiques à l’issue de la saison régulière. Pour l’instant, Indiana occupe la cinquième place à l’Est, justement devant Philadelphie.

L’action : Aaron Gordon, pour la gagne

Match très serré entre Sacramento et Orlando cette nuit. Le Magic a fini par l’emporter in-extremis (114-112) sur un dernier panier (avec la faute) d’Aaron Gordon à une seconde du buzzer !

Les Français : Evan Fournier impérial dans le money time

Si Orlando a gagné sur le fil, c’est aussi grâce à Evan Fournier. L’arrière tricolore a servi Gordon sur la toute dernière action. Mais avant ça, il avait aussi inscrit 8 points dans les 6 dernières minutes pour permettre au Magic de tenir bon dans le quatrième quart temps. Il a fini avec 25 points et 6 passes décisives. Un futur All-Star ? De son côté, Sekou Doumbouya s’est aussi illustré en compilant 16 points et 8 rebonds lors de la défaite des Pistons contre les Pelicans. 2 petits points pour Vincent Poirier avec Boston, vainqueur de Chicago.

Tous les scores

Pistons - Pelicans : 110-117

Pacers - Sixers : 101-95

Celtics - Bulls : 113-101

Timberwolves - Thunder : 104-117

Trail Blazers - Hornets : 115-112

Kings - Magic : 112-114