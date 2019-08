Après avoir terminé la saison dernière chez les Memphis Grizzlies (pour 7,1pts, 5,7rbds et 2,1pds en moyenne par match), Joakim Noah (34 ans) va-t-il porter le maillot d'une quatrième franchise dans les prochaines semaines ? Le pivot français, deux fois All-Star, suscite en tout cas un certain intérêt du côté des Lakers qui, selon ESPN repris par NBA TV, ont décidé de mettre à l'essai l'ancien joueur des Bulls et des Knicks.

La formation de LeBron James - avec lequel Noah s'est à de nombreuses reprises mesuré de façon très virile lors de matchs Chicago-Cleveland ou Chicago-Miami - s'est mise en quête d'un big man suite à la sérieuse blessure au genou gauche (rupture des ligaments) de sa recrue DeMarcus Cousins, qui avait récemment signé pour une saison.

Howard, Speights et Gortat également sur les rangs

Cependant "Jooks" n'est pas le seul sur les rangs. Pour épauler Anthony Davis et JaVale McGee dans la raquette des Californiens, les Lakers comptent également tester dans les prochains jours Dwight Howard, le Polonais Marcin Gortat ou encore Mo Speights. Des prétendants et rivaux très sérieux pour le meilleur défenseur de la grande Ligue en 2014.