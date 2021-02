Devin Booker sera finalement à Atlanta le 7 mars. Le joueur-vedette de Phoenix a été sélectionné mercredi pour remplacer Anthony Davis au All Star Game, le match qui oppose chaque année les meilleurs joueurs de NBA. Devin Booker, qui tourne à 24 ans à des moyennes de 24,7 points, 4,3 passes décisives et 3,8 rebonds par match, a donc été désigné, comme le prévoit le réglement de la Ligue.

Il bénéficie du forfait d'Anthony Davis qui faisait initialement partie de la liste des remplaçants dévoilée mardi. Mais les Lakers, champions en titre, ont annoncé en début de semaine qu'il serait absent un mois en raison d'une élongation au mollet droit résultant de l'aggravation d'une inflammation au tendon d'Achille. La composition des deux équipes de ce match de prestige, dont l'édition 2021 sera disputée à huis clos à cause de la pandémie de Covid-19, sera faite le 4 mars par les deux capitaines, Kevin Durant (Brooklyn) et LeBron James (Los Angeles Lakers). Ils ont reçu le plus grand nombre de votes du public et choisiront leurs coéquipiers dans une liste de huit autres titulaires et de 14 remplaçants.