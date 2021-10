Le match : Un duel épique entre Knicks et Celtics au Madison Square Garden !

Evan Fournier a toujours rêvé du Madison Square Garden. Alors pour sa première dans l’enceinte mythique sous les couleurs locales, le Français s’est sublimé. Une prestation décisive pour une victoire épique des Knicks contre les Celtics après deux prolongations (138-134) ! 32 points au compteur pour la principale recrue new-yorkaise et 6 paniers primés au total dont 4 en prolongation. Porté par le public, le natif de Charenton a sauvé les siens avant de les mener à leur premier succès en plantant un nouveau trois-points à moins d’une minute du buzzer final. Un tir pour faire passer les Knicks devant pour de bon après plus de cinquante minutes de suspense.

En l’emportant sous l’impulsion de leur arrière tricolore, les joueurs de Tom Thibodeau ont ainsi résisté aux 46 points de Jaylen Brown – son nouveau record en carrière ! Une performance nécessaire de la part de la jeune star des Celtics. Parce que son camarade Jayson Tatum est passé à côté de sa rencontre : seulement 7 tirs convertis en 30 tentatives. Cela dit, l’ailier All-Star a mis l’un des paniers les plus importants de la partie pour Boston. Une action à trois-points (avec la faute donc) pour mettre Boston au contrôle, 134 à 133. Evan Fournier a ensuite répondu avec sa sixième flèche lointaine de la soirée.

Les Knicks auraient même pu gagner plus tôt et s’épargner les minutes supplémentaires s’ils avaient mieux défendu sur la dernière possession du temps réglementaire. Ils ont été pris de vitesse sur l’ultime remise en jeu des Celtics, qui ont réussi à remonter le terrain en quatre secondes avant de servir Marcus Smart pour un trois-points crucial dans l’aile. Le meneur de Boston a ainsi arraché une première prolongation. Puis une deuxième, avant de craquer sur le fil. Julius Randle a inscrit 35 points pour New York. Les joueurs de Manhattan débutent donc avec une très belle victoire, pleine de suspense et d’émotions. Evan Fournier risque de s’en souvenir pendant longtemps.

Le joueur : LaMelo Ball démarre fort

24-0. Les Hornets ont passé un 24-0 aux Pacers au cours du troisième quart temps. Dont la moitié des points inscrits par leur jeune meneur star, LaMelo Ball. Un moment crucial dans le troisième quart-temps pour effacer un déficit de 16 longueurs à la pause et ainsi prendre le contrôle de la partie. Au final, Charlotte l’a emporté de peu contre Indiana (123-122). Avec un retour en force superbe et à l’image de prestation globale de Ball. Le sophomore, élu rookie de l’année la saison dernière, a compilé 31 points (7 sur 9 à trois-points), 9 rebonds et 7 passes. De quoi donner le ton de sa deuxième campagne en NBA. Et bien ça promet !

L’équipe : Les nouveaux Bulls séduisent

Vous pouvez entourer Zach LaVine avec Lonzo Ball, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, il trouvera tout de même un moyen pour scorer. L’arrière All-Star des Bulls a inscrit 34 points en 17 tirs et Chicago a remporté son premier match de la saison en venant à bout des Pistons (94-88) mardi soir. Un succès encourageant puisque les taureaux se cherchent encore des automatismes après avoir ajouté Ball et DeRozan pendant l’intersaison. Le premier nommé a compilé 12 points et 6 rebonds, le second 17 et 7. Vucevic a fini en double-double (15 points et 15 rebonds). Au final, ça s’est avéré largement suffisant pour battre une équipe de Detroit à la peine offensivement et limitée à 40% de réussite. Petite donnée complémentaire : c’est la première fois depuis mars 2017 que les Bulls possèdent un bilan supérieur à 50% de victoires… Pourvu que ça dure.

Le choc : Denver s'imposer à Phoenix

Les Nuggets confirment qu'ils sont solides en allant gagner sur le premier choc de la saison sur le parquet des finalistes (110-98). Le MVP en titre Nikola Jokic a cumulé 27 points et 13 rebonds. Denver a notamment fait la différence en deuxième mi-temps en étouffant l'attaque des Suns dans les troisièmes et quatrièmes quart-temps. Devin Booker a été limité à 12 points et 3 sur 15 aux tirs...

Le rookie : Chris Duarte fait sensation !

Jalen Green, Jalen Suggs ou encore Scottie Barnes étaient attendus. Au final, c’est Chris Duarte qui a volé la vedette pour sa première nuit en NBA. Le jeune joueur des Pacers a clairement été le rookie le plus performant avec 27 points inscrits (6 trois-points !). Très belle performance également d’Evan Mobley, le troisième choix de la draft, auteur de 17 points, 9 rebonds et 6 passes décisives.

La performance : Ja Morant bien lancé

En constante progression depuis son arrivée en NBA en 2019, Ja Morant est un candidat sérieux au All-Star Game pour sa troisième saison. Et il a débuté sa campagne de la meilleure des manières en claquant 37 points lors de la victoire des Grizzlies contre les Cavaliers (132-121). Il a aussi ajouté 6 rebonds, 6 passes et un dunk complètement dingue.

La stat : 8

Les Blazers ont traité Harrison Barnes comme un "vulgaire" Ben Simmons ou Russell Westbrook en défense. Le résultat ? 8 paniers primés (en 11 tentatives) pour l'ailier des Kings, bien trop souvent seul derrière l'arc. Un nouveau record personnel à trois-points et 36 unités pour lui ainsi que la victoire pour les siens.

Les Français : Fournier brille mais Gobert aussi !

Evan Fournier a été le joueur français le plus prolifique la nuit dernière. Son ami Rudy Gobert n’a pas démérité non plus. Le pivot du Jazz a été très efficace avec 16 points et 21 rebonds captés en seulement 29 minutes. Soirées plus délicates pour Theo Maledon (4 points) et Killian Hayes (0 point, 5 rebonds), respectivement avec le Thunder et les Pistons.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Pacers : 123-122

Pistons - Bulls : 88-94

Knicks - Celtics : 138-134

Raptors - Wizards : 83-98

Grizzlies - Cavaliers : 132-121

Timberwolves - Rockets : 124-106

Pelicans - Sixers : 97-117

Spurs - Magic : 123-97

Jazz - Thunder : 107-86

Trail Blazers - Kings : 121-124

Suns - Nuggets : 98-110

