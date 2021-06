La célèbre équipe des Harlem Globetrotters, connue pour des matches d'exhibition qui mélangent basket et spectacle, s'est portée candidate pour intégrer la NBA, dans une lettre adressée au patron de la Ligue Adam Silver. Les Globetrotters demandent à la NBA de récompenser le rôle qu'a joué l'équipe dans le développement et le rayonnement du basket à travers le monde en l'accueillant dans la ligue.

Les Harlem Globetrotters aimeraient avoir la place qu'ils méritent depuis longtemps

"En tant qu'organisation dont l'histoire est déjà étroitement liée à celle de la NBA, les Harlem Globetrotters aimeraient avoir la place qu'ils méritent depuis longtemps", a déclaré le manager général des Globetrotters dans un communiqué. "Nos joueurs ont été primordiaux dans le développement de la Ligue depuis 1949. Nous étions fiers que nos joueurs soient recrutés par des équipes NBA", a-t-il ajouté. "Il est temps que la NBA reconnaisse notre contribution au sport."

"Alors que la Ligue envisage de s'agrandir, l'heure est venue. Les Harlem Globetrotters sont prêts à entrer en négociation pour devenir une franchise" NBA, a-t-il poursuivi. En décembre dernier, le patron de la NBA Adam Silver a laissé entendre que la ligue pourrait accueillir de nouvelles équipes, déclarant dans une interview à ESPN qu'une expansion du championnat était "inévitable".

Déjà professionnels avant la création de la NBA

Fondés en 1926, les Harlem Globetrotters se produisent lors de matches d'exhibition mélangeant prouesses sportives et divertissement et se sont produits dans 122 pays à travers le monde. Mais ils ont aussi été une vraie équipe professionnelle et ont même remporté le World Professional Basketball Tournament, un tournoi de basket très renommé dans les années 40, avant la création de la National Basketball Association (NBA).

L'équipe a contribué à plusieurs moments clés de l'histoire de la NBA, notamment quand le Globetrotter Nathaniel Clifton est devenu le premier jour noir à intégrer la ligue en 1950. La même année, le Globetrotter Chuck Cooper est devenu le premier basketteur noir à être drafté lorsqu'il a été choisi par les Boston Celtics en 14e position.

Les Harlem Globetrotters en 2016

