Le début d'une nouvelle vie, celle d'actionnaire. Dwyane Wade a acquis une participation au sein de la franchise d'Utah Jazz, actuellement en tête de la Conférence Ouest, qu'il veut aider à atteindre "le niveau supérieur", a annoncé le club vendredi. L'ex-star, qui a été trois fois champion NBA dans sa carrière de joueur, a rejoint un groupe d'investisseurs conduit par Ryan Smith, qui a fait fortune dans les nouvelles technologies et a pris le contrôle du Jazz l'an dernier.

Aujourd'hui âgé de 39 ans, Dwayne Wade, retraité des parquets depuis 2019, suit ainsi les pas d'autres légendes du basket américain qui ont eux aussi investi dans le sport, comme Michael Jordan (Charlotte Hornets), Shaquille O'Neal (Sacramento Kings) et Grant Hill (Atlanta Hawks). "En tant qu'homme d'affaires, entrepreneur et investisseur, je peux apporter beaucoup à ce partenariat en plus de mon expérience du basket, a-t-il affirmé dans un communiqué. Je suis très heureux à la perspective de pouvoir porter Utah Jazz au niveau supérieur."

