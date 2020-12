La pandémie de coronavirus provoque le premier report de la nouvelle saison. La NBA l'a annoncé à quelques heures de la rencontre, Houston-Oklahoma City, qui devait se dérouler mercredi soir. " Trois joueurs des Rockets ont passé des tests au Covid-19 qui se sont soit avérés positifs ou non concluants. Quatre autres joueurs étant des cas contacts ont également été mis en quarantaine ", indique la Ligue dans un communiqué.

Selon ESPN et le site The Athletic, citant des sources au sein du club, le rookie Kenyon Martin Jr. a été testé positif au cours des dernières 24 heures. Le meneur John Wall et le pivot DeMarcus Cousins ont notamment été cités comme cas contacts par les deux médias américains. Ces derniers ont également révélé que les trois joueurs se trouvaient mardi dans un appartement où ils ont sollicité les services d'un coiffeur à domicile.