Il restait un peu plus de deux minutes à jouer, dans le deuxième quart-temps, lorsque Ja Morant a tenté de contrer un tir de Timothé Luwawu-Cabarrot lundi soir. La suite ? Le meneur de Memphis, se tordant de douleurs, est parti à cloche-pied derrière le panier en se tenant la cheville gauche. Alors que les Grizzlies menaient de 6 points face aux Nets (51-45), la jeune star de Memphis a été évacuée en fauteuil roulant.

Selon les informations d'ESPN, la cheville du joueur de 21 ans ne serait pas fracturée. Cependant, Ja Morant passera une IRM ce mardi pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité, alors que Memphis a remporté son premier match de la saison face à Brooklyn (116-111, a.p.). "C'est très dur de l'avoir vu tomber ainsi. Il va rebondir. Nous en saurons plus au fur et à mesure, mais pour l'instant tout va bien", a tenté de rassurer son entraîneur, Taylor Jenkins, après le match.