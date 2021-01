La NBA a annoncé mercredi matin le report de Phoenix-Atlanta, prévu en soirée, à cause du coronavirus, les Suns n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de huit par équipe est requis. Et quelques heures plus tard, la ligue nord-américaine de basket a décidé de reporter deux autres rencontres du programme de vendredi, entre Phoenix et Golden State et entre Washington et Détroit. Ce sont désormais neuf matches qui ont été reportés depuis le 22 décembre, date du coup d'envoi de la saison.