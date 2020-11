C’est une surprise, sans en être une. Débarqué à Cleveland en février dernier dans les dernières heures de la “trade deadline”, en échange de Brandon Knight, John Henson et un second tour de draft, Andre Drummond ne testera pas le marché cette année. Dans un climat assez incertain, et à l’instar de Nicolas Batum, Evan Fournier ou Otto Porter, le pivot de 27 ans joue donc la carte de la sécurité en prolongeant chez les Cavs où il percevra 28,7 millions de dollars la saison prochaine.