Paul, Booker et Ayton : Big Three injouable pour Milwaukee

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks : 118-105

Phoenix mène 1-0

Une affiche plutôt surprenante entre Milwaukee et Phoenix et… une grosse surprise pour démarrer la série. L’annonce du retour de Giannis Antetokounmpo, quelques instants avant le coup d’envoi des finales. Victime d’une hyperextension du genou lors du Match 4 contre les Hawks au tour précédent, le double MVP a bien pu tenir son rang sur le parquet des Suns mardi soir. Une présence qui faisait presque office de miracle. Mais il en fallait plus pour faire trembler Chris Paul et ses coéquipiers. Menés par leur vétéran, ils l’ont emporté 118 à 105 devant un public déchaîné.

En difficulté aux tirs dans le premier quart temps, le meneur All-Star n’a pas inscrit le moindre point dans les 12 premières minutes. Peut-être un peu de nervosité après avoir attendu 16 ans pour enfin disputer ses premières finales. Mais c’était juste le temps de se mettre en route. En attendant, ses jeunes camarades Devin Booker et Cameron Johnson tenaient la baraque pour éviter de laisser les Bucks prendre les devants.

Parce qu’une fois CP3 lancé, tout a changé pour les Suns. C’est dans le troisième quart temps qu’il a délivré l’acte majeur de son récital. 16 points à lui tout seul, dont 8 de suite, des paniers difficiles, l’impression de tout contrôler et un écart qui n’a cessé de grimper en faveur des siens. +16 (92-76) à l’issue de cette troisième période, après avoir un temps compté 20 longueurs d’avance. Les joueurs de Monty Williams semblaient avoir le match en main et donnaient l’impression qu’il ne pouvait pas leur échapper.

Antetokounmpo, retour plus qu'encourageant

Même le push des Bucks au début du quatrième quart n’a pas fait paniquer les Suns. Antetokounmpo a ramené Milwaukee à -7 (101-94) mais Booker lui a répondu par un panier primé sur une passe décisive de Paul. Poussé par son public, Phoenix a continué à maintenir le forcing pour finalement reprendre le large sur la fin. Avec plusieurs lancers ratés sur la ligne pour la superstar adverse. Le ‘Greek Freak’ semblait un peu moins mobile et un peu moins dominant physiquement mais il a tout de même bouclé ce Match 1 avec 20 points, 17 rebonds et 4 passes décisives.

Son retour reste très encourageant pour la suite, surtout s’il parvient à monter en puissance. Parce que les Bucks auront bien besoin de lui pour contenir et mettre à mal le jeune Deandre Ayton, encore auteur d’un véritable chantier dans la raquette. 22 points et 19 rebonds au compteur, avec un 8 sur 10 aux tirs. Une performance à la fois simple et colossale pour le facteur X de cette série du côté de Phoenix. Booker a ajouté 27 points tandis que Paul finissait avec 32 points – devenant ainsi le troisième joueur de plus de 36 ans à inscrire plus de 30 unités sur un match des finales après Kareem Abdul-Jabbar et Tim Duncan – et 9 passes.

Les Suns mènent donc 1-0 et il leur faudra rééditer cette performance encore trois fois pour aller chercher leur première bague. Les Bucks vont devoir s'ajuster mais la tâche s'annonce déjà difficile vu les problèmes posées par Paul, Booker et Ayton sur cette rencontre.

