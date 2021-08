Dennis Schröder a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Le meneur allemand de 27 ans, libre de tout contrat, va signer pour une saison avec les Boston Celtics après avoir passé un an aux Los Angeles Lakers. "C'est l'une des meilleures franchises de l'histoire de la NBA et ce sera un honneur pour moi de porter le maillot vert et blanc pour faire ce que j'aime. Je vais tout donner à chaque match pour cette ville. Vous êtes prêts ?", a écrit Schröder sur le réseau social.

L'Allemand était arrivé l'an dernier à Los Angeles en provenance d'Oklahoma City. Selon la chaîne sportive américaine ESPN, il aurait refusé en mars une prolongation de contrat, aux Lakers, qui lui aurait rapporté 84 millions de dollars (71 millions d'euros) sur quatre ans, et gagnera beaucoup moins à Boston.

La saison dernière, Schröder a marqué 15,4 points par match sous le maillot des Lakers, sacrés à l'été 2020, avant son arrivée, dans la bulle d'Orlando mais éliminés au premier tour des playoffs 2021 par les Phoenix Suns, futurs finalistes malheureux contre les Bucks de Milwaukee. Depuis, les Lakers ont recruté Russell Westbrook (Washington Wizards) alors que Boston a laissé partir Kemba Walker au Thunder d'Oklahoma City, l'ancien club de Schröder.

NBA Un Français de plus en NBA : Yves Pons s'engage avec Memphis IL Y A 15 HEURES

"Le contre de Batum, l'action la plus importante de toute l'histoire du basket français"

NBA 207 millions de dollars sur cinq ans : Doncic fait sauter la banque HIER À 06:03