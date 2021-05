Il est pour beaucoup dans l'excellente saison des New York Knicks, que personne ne voyait atteindre les play-offs. Julius Randle a donc logiquement été désigné joueur ayant le plus progressé en NBA, a annoncé la ligue nord-américaine de basket mardi. Agé de 26 ans, Randle a compilé 24,1 points, 10,2 rebonds et 6 passes de moyenne en 71 matches de saison régulière, battant ses records personnels en la matière pour ce qui est du scoring et des offrandes.

Il est le sixième joueur dans l'histoire de la NBA à présenter au moins 24 points, 10 rebonds et 6 passes de moyenne sur une saison, rejoignant dans ce club les légendaires Larry Bird, Wilt Chamberlain et Oscar Robertson, ainsi que Nikola Jokic et Russell Westbrook, encore en activité. Randle a été plébiscité : 98 journalistes et commentateurs sur 100 l'ont désigné à la première place (493 pts). Il devance l'ailier des Pistons de Detroit Jerami Grant, qui a reçu les deux autres voix pour la première place (140 pts) et l'ailier des Denver Nuggets, Michael Porter Jr. (138 pts).

C'est le deuxième trophée d'une série de six que la NBA vient d'attribuer. Lundi, l'arrière du Utah Jazz Jordan Clarkson s'était vu remettre le trophée du meilleur 6e homme, réservé au remplaçant ayant le plus d'impact pour son équipe. Le titre de MVP est le plus attendu de tous. Trois finalistes sont connus : Nikola Jokic (Denver), Joel Embiid (Philadelphie) et Stephen Curry (Golden State).

