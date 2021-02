Kevin Durant ne sera pas du All-star Game. Touché à la jambre gauche, ce dernier sera absent des parquets jusqu'au 10 mars. Ce dernier a déjà raté six matches à cause de son élongation aux ischio-jambiers, alors que les Nets, le 14 février, avaient annoncé qu'il n'en manquerait que deux. Son entraîneur Steve Nash avait envisagé cette semaine qu'il pourrait revenir le 5 mars pour la semaine du All-Star game, mais une IRM a mis fin à cet espoir.

"Les dernières images montrent plus clairement sa blessure et nous sommes confiants que Durant va revenir à son meilleur niveau, grâce à cette période supplémentaire de récupération", écrivent les Nets dans un communiqué. Durant, avant sa blessure, affichait des statistiques de 29 points par match, 7,3 rebonds et 5,3 passes décisives. Il aurait dû être l'un des deux capitaines du All-Star Games face à celle de LeBron James, la star des Los Angeles Lakers.