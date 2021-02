Plusieurs joueurs majeurs, dont LeBron James, avaient critiqué la décision de la NBA de maintenir un All-Star Game alors que la saison 2019-2020 s'était terminée historiquement tard du fait de la pandémie de Covid-19. " En plus des festivités sur le parquet, le All-Star Game honorera le rôle majeur joué par les HBCUs (ndlr : les "Universités historiquement noires", initialement uniquement réservées à la communauté afro-américaine) dans nos communautés et concentrera son attention et ses ressources sur l'aide apportée durant la crise du Covid-19, notamment aux plus vulnérables ," a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver.

La NBA et l'Association nationale des joueurs de basket (NBPA) ont en effet annoncé qu'elles accorderaient plus de 2.5 millions de dollars de fonds et de ressources aux HBCUs, afin de garantir un accès à des soins et à des vaccins contre le coronavirus. Les organisateurs ont également indiqué dans ce communiqué que les mesures contre le Covid-19 seraient renforcées avec la mise en place d'une "mini-bulle" sanitaire et un renforcement des tests PCR.