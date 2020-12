Deux jours après avoir annoncé les trois premières journées de la saison, la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) a publié le calendrier des matches prévus jusqu'à la trêve du week-end All Star, le 4 mars. Si le derby de Los Angeles entre les Lakers, champions en titre, et les Clippers, lancera la saison le 22 décembre, il faudra attendre le 20 février pour assister à la revanche des dernières finales contre le Heat de Miami dans la "Cité des Anges".

A Noël, journée traditionnellement réservée aux affiches alléchantes pour des besoin d'audience télé, le finaliste malheureux de la saison écoulée, le Miami Heat, recevra la Nouvelle-Orléans et son phénomène Zion Williamson. Ensuite, les Golden State Warriors se déplaceront chez les Bucks de Milwaukee et Brooklyn ira à Boston. Les Lakers recevront Dallas, pour un duel attendu entre LeBron James et le prodige slovène Luka Doncic. Enfin, les Clippers joueront à Denver, avec l'intention de se "venger" de leur élimination surprise en play-offs par les Nuggets de Nikola Jokic.