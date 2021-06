Une saison. Un échec. Et des au revoir. Les New Orleans Pelicans se sont séparés de leur entraîneur Stan Van Gundy après seulement un exercice, a déclaré la franchise mercredi dans un communiqué. Malgré Zion Williamson et Brandon Ingram, notamment, les Pels ne se sont pas qualifiés pour les playoffs 2021.

Un "accord mutuel" a été trouvé avec le coach après une saison régulière terminée à une décevante 11e place de la conférence ouest, avec 31 victoires pour 41 défaites. Van Gundy, 61 ans, était arrivé en Louisiane octobre après s'être occupé du Miami Heat, du Orlando Magic et des Detroit Pistons.

