Il y a bien différentes manière de provoquer une perte de balle au basketball : intercepter le ballon, bien défendre pour empêcher tout tir pendant les 24 secondes, gêner l'adversaire pour lui faire rater sa passe, etc... Grâce à José Alvarado, il y en a désormais une nouvelle : provoquer un marcher en surprenant son adversaire. C'est en train de devenir la spécialité du meneur des Pelicans et il a encore fait le coup cette nuit. Cette fois, c'est le joueur des Bulls Alex Caruso qui a fait les frais de l'ingéniosité du rookie non-drafté de New Orleans.

Un geste de filou

A la suite d'un panier à trois points inscrit par son coéquipier Larry Nance, toute la formation des Pelicans se regroupe dans son camp en défense. C'est du moins ce que croit Caruso au moment où il reçoit le ballon sur la remise en jeu de son partenaire Ayo Dosunmu. Ce qu'il n'a pas vu, ce que personne alors n'avait vu, c'est qu'Alvarado n'était pas retourné dans son camp. Enfin, pas dans le sens traditionnel. Comme si de rien n'était, le rookie de New Orleans était venu aux milieux de ses partenaires...du banc, pour se cacher et attendre le moment opportun pour surprendre Caruso. C'est ce qu'il a fait dès que le ballon est venu vers ce dernier, complètement surpris et contraint de poser un pas de plus pour garder le contrôle de la balle. Un pas de trop, provoquant ainsi son marcher à la grande joie démonstrative de José Alvarado.

Ce coup de génie aura été l'une des trois interceptions du soir du rookie, toujours très bon pour subtiliser le ballon à l'adversaire (il tourne à 2,7 interceptions sur les six derniers matchs) et qui aura réussi un match d'une grande propreté face aux Bulls avec 15pts (5/10 au tir dont 2/3 de loin), 7passes et aucun perte de balle. Contrairement à ses adversaires directes. De quoi bien aider les Pelicans à s'offrir une précieuse victoire face à Chicago (126-109) et à s'emparer de la 9e place à l'Ouest.

