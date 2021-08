Joel Embiid, lui aussi, a le droit à son "super max". Nouveau contrat prévu par la NBA depuis quelques saisons, le "super max" est la star de l'été. Après Stephen Curry, Luka Doncic et d'autres, c'est le pivot de Philadelphie qui a signé un nouveau contrat pour le montant maximum. Ainsi, le Camerounais a prolongé pour quatre ans et 196 millions de dollars jusqu'en 2027. La dernière saison est une option qu'Embiid pourra activer ou non.

Arrivé en NBA en 2014, Embiid n'a disputé aucun match lors de ses deux premières saisons à cause d'une blessure au pied. Joueur fragile, le pivot de 27 ans oblige sa formation à le gérer. Talentueux au possible, il sort de la meilleure saison de sa carrière avec 28,5 points et 10,6 rebonds de moyenne et a pris la deuxième place du classement du vote du MVP derrière Nikola Jokic. C'est donc tout logiquement que sa franchise lui a offert cette prolongation.

Cependant, les doutes autour de la capacité d'Embiid d'emmener sa franchise au sommet existent. Souvent blessé donc, le Camerounais éprouve plus de difficultés à porter son équipe en Playoffs et avec lui les Sixers n'ont jamais fait mieux que les demi-finales de conférence. Reste maintenant pour les dirigeants de Philadelphie à régler le cas Ben Simmons. Autre joyau de la franchise, le meneur semble peu complémentaire du pivot et ces dernières saisons, beaucoup de rumeurs de transferts ont vu le jour pour l'un et l'autre. Les Sixers ont, semble-t-il, choisi Embiid.

Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Crédit: Getty Images

