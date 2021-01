Avec le coronavirus en épée de Damoclès, le sport mondial semble vivre un jour sans fin. Alors que la coupe d'Europe de rugby a annulé les deux dernières journées de sa phase de poules, le basket outre-Atlantique n'est pas non plus épargné par la crise. Si le temps de la bulle d'Orlando est révolu, le virus perturbe déjà le début de saison en cours. La NBA a ainsi annoncé que le match entre les Suns et les Pacers prévu à Phoenix ce samedi était d'ores et déjà reporté, à cause d'une recrudescence des cas de coronavirus au sein de la franchise de l'Arizona.