Le joueur : LeBron James prend le dessus sur Giannis Antetokounmpo

LeBron James jure qu’il n’y avait rien de personnel. Deuxième du vote du MVP derrière Giannis Antetokounmpo la saison dernière, alors qu’il estimait mériter la première place, le King retrouvait le Grec hier soir. Et il s’est bien rattrapé après sa sortie mitigée contre les Warriors lors du match précédent. 34 points pour la superstar et un succès important des Lakers contre les Bucks (113-106). Avec aussi 6 rebonds et 8 passes pour un James inspiré et incisif.

Antetokounmpo était un peu plus à la peine avec 25 points et 12 rebonds certes, mais en perdant 9 ballons. Les Bucks ont pris l’eau en défense en subissant l’adresse extérieure des Lakers. 19 paniers primés pour les Angelenos, dont 6 pour LeBron James. Et 7 de Kentavious Caldwell-Pope, auteur d’un tir à trois points dans le corner pour mettre fin aux ambitions de Milwaukee alors que la franchise du Wisconsin était revenue à deux longueurs à moins de trois minutes du buzzer. Los Angeles débute donc son road trip à l'Est par une victoire, déjà la douzième en seize rencontres cette saison.

Le match : Le Jazz va chercher sa septième victoire de suite

Mais qui va donc arrêter le Jazz ? L’équipe de Salt Lake City est en pleine confiance et elle engrange victoire après victoire. Nouvel exemple cette nuit, avec un succès 129 à 118 contre les Pelicans. Le septième succès consécutif pour Utah. Avec toujours la même formule : des trois-points à gogo et un Donovan Mitchell bouillant. L’arrière a inscrit 36 points, en plus de ses 7 rebonds et 5 passes décisives. Avec autour de lui les excellents Mike Conley (20 pts) et Jordan Clarkson (19). Zion Williamson claquait 27 points pour New Orleans, mais en vain. Le Jazz occupe désormais la deuxième place de la Conférence Ouest.

La performance : RJ Barrett porte les Knicks vers une nouvelle victoire

Les Knicks, leurs vétérans et leur coach Tom Thibodeau jurent qu’ils ne seront pas ridicules cette saison. Ce premier mois de compétition leur donne raison. Ils sont allés chercher une nouvelle victoire cette nuit. La troisième de suite. Les New-yorkais ont battu les Warriors (119-106) malgré 30 points de Stephen Curry. Avec un excellent RJ Barrett à la baguette. Le sophomore canadien était en réussite. 28 points à 10 sur 17 aux tirs mais aussi 5 passes décisives. Tout simplement sa meilleure performance en carrière au scoring. Julius Randle a lui aussi été très productif avec 16 points, 17 rebonds et 9 caviars.

Tous les scores

Warriors - Knicks : 104-119

Bucks - Lakers : 106-113

Jazz - Pelicans : 129-118

