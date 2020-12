La NBA l'a confirmé jeudi soir. La règle du "challenge", qui donne la possibilité à un entraîneur de faire appel à l'assistance vidéo, testée en 2020, est confirmée pour la saison prochaine. Chaque entraîneur disposera d'un "challenge" par match, plus un supplémentaire en cas de prolongation. "Nos entraîneurs ont été réceptifs à cette version test du "challenge", l'utilisant davantage au cours de la saison, en étant de plus en plus à l'aise avec son concept et ses aspects stratégiques", a expliqué dans un communiqué Byron Spruell, le directeur des opérations de la NBA.