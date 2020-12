Les Sixers se sont quand même fait une frayeur. Parce qu’Embiid, justement, semblait s’être blessé plus sévèrement à la jambe. Il a même rejoint le vestiaire pendant quelques minutes. Les Raptors menaient de 11 points à son retour. Mais personne ne pouvait l’arrêter près du cercle, une fois de plus. Avec des meilleurs shooteurs à ses côtés (17 points pour Seth Curry), le géant dispose de plus d’espace pour manœuvrer dans la peinture. Ça lui réussit bien jusqu’à présent et il est bien parti pour faire la meilleure saison de sa carrière.