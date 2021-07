Les stars des Bucks résistent à Devin Booker

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks : 119-123

Milwaukee mène 3-2

Jrue Holiday a tout changé pour les Bucks. En arrachant le ballon des mains de Devin Booker lors d’une possession cruciale, une interception terriblement décisive, le meneur a lancé une contre-attaque conclue par un alley-oop de Giannis Antetokounmpo à une dizaine de secondes du buzzer. Une action de grande classe qui scellait plus ou moins la victoire de Milwaukee sur le parquet de Phoenix (123-119).

Maladroit aux tirs depuis le début des finales, Holiday a fait la différence en défense à chaque rencontre. En contenant notamment Chris Paul. Mais samedi soir, il a enfin été en réussite – et c’était évident que ça allait finir par rentrer – en attaque. 12 sur 20 aux tirs, 27 points inscrits et 13 passes décisives en plus de ce ballon volé. Ne cherchez pas plus loin le héros du match pour les Bucks.

Parce que les Suns avaient fait le plus dur en recollant au contact dans les dernières minutes de la partie. Ils pouvaient même passer devant en cas de panier de Devin Booker sur cette fameuse possession. Ils n’avaient alors qu’un point de retard (120-119) avec la balle entre les mains de leur arrière All-Star, encore auteur de 40 points sur ce Match 5. Sa deuxième sortie de suite à 40 pions ou plus. Mais ça n’a pas suffi, une fois de plus.

Les Suns y ont cru jusqu'au bout

Parce que les Bucks ont su résister dans le quatrième quart-temps. Khris Middleton a notamment inscrit deux paniers très importants malgré la fatigue évidente qui se lisait sur son visage. D’abord un tir à mi-distance avec la faute pour redonner 10 points d’avance aux siens (117-110) - ce à quoi Chris Paul a répondu immédiatement avec une bombe derrière l’arc - puis un tir extérieur dans la foulée de celui de CP3.

Discret lors des rencontres précédentes, le meneur vétéran de Phoenix a fait un match propre : 21 points et 11 passes avec une seule perte de balle. Il a surtout répondu présent dans le money time en marquant 10 points dans le quatrième quart-temps. Les Suns y ont cru jusqu’au bout. Ils menaient même de 16 points après 12 minutes (21-37) !

Mais ils ont très vite gaspillé cet avantage en subissant un 16-3 dès l'entame du deuxième quart-temps. Avant de finalement courir après le score tout au long de la partie. Ils devront désormais aller gagner à Milwaukee. Les Bucks, eux, auront l’occasion de décrocher le deuxième titre de leur Histoire devant leur public lors du Match 6, mardi prochain.

