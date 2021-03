Le joueur : Luka Doncic et les Mavericks se promènent

Quand Luka Doncic est dans un grand soir, ses adversaires souffrent. Assis au premier rang pour profiter de la performance du prodige slovène, les Trail Blazers ont subi les assauts du jeune homme pendant toute la soirée. Enfin, pas tout à fait. Juste les trois premiers quarts temps. Parce que c’était largement suffisant pour Doncic, auteur de 37 points pour mener les Mavericks à un très large succès (132-92). Le maestro était absolument intenable et il surfait sur une adresse insolente. Il a mis ses 8 premiers tirs à trois-points. Pour finir avec 37 pions et 13 sur 19 aux tirs. En face, c’était tout l’inverse. Damian Lillard (0 sur 7), CJ McCollum (0 sur 5) et Carmelo Anthony (0 sur 4) n’ont pas mis le moindre tir primé.

NBA Soirée noire pour les Lakers, réussie pour les Sixers et les Clippers IL Y A UN JOUR

Lillard a fini avec 19 points. Les Blazers avaient pourtant pris la tête dans le premier quart temps (27-30) avant de s’effondrer. Incapables de tenir tête à un Luka Doncic déchaîné.

Le match : Les Sixers s’imposent de justesse contre les Knicks

Julius Randle a sauvé les Knicks une fois mais pas deux. Il a arraché la prolongation sur un trois-points miraculeux dans le corner, après que la balle est rebondi sur le cercle. Tout ça pour s’incliner contre les Sixers (100-101) quelques minutes plus tard en ratant cette fois-ci son ultime tentative.

Philadelphie décroche donc sa huitième victoire en dix matches et conserve la première place de la Conférence Est. L’équipe peut remercier Tobias Harris. Bombardé leader en l’absence de Joel Embiid, l’ailier a inscrit 20 points en plus des lancers décisifs dans les dernières secondes de la prolongation. Juste avant, c’est déjà lui qui avait ramené les Sixers à une petite longueur des Knicks (100-99) en plantant un panier à trois-points crucial.

La première : Débuts victorieux pour Blake Griffin avec les Nets

Blake Griffin retrouvait hier les parquets après plus d’un mois sans jouer. L’occasion pour lui de s’afficher avec sa nouvelle tunique, celle des Nets. S’il est sorti du banc, comme on pouvait s’y attendre, l’ancien All-Star a passé 15 bonnes minutes sur le terrain. Des passages au cours desquels son équipe a pris l’avantage de 12 points sur les Wizards pour finalement l’emporter 113 à 106. Entré dans le premier quart temps, c’est seulement au début du quatrième qu’il a inscrit ses deux premiers points avec Brooklyn. Mais pas de n’importe quelle manière : il a enfin dunké ! Son premier depuis deux ans.

Blake Griffin va maintenant se mettre dans le rythme et faire de son mieux pour aider la franchise new-yorkaise. Hier soir, ce sont évidemment James Harden (26 pts, 8 pds) et Kyrie Irving (28 pts) qui ont mené l’équipé à la victoire malgré le triple-double de Russell Westbrook (29-13-13).

La série : 20 défaites de suite pour les Rockets

Une impression de déjà vu. Tous les deux soirs, c’est la même histoire : Houston prend place sur le parquet et allonge sa série de défaites. Mais cette fois-ci, les Rockets étaient proches de la victoire. Ils se sont inclinés in-extremis contre le Thunder (112-114). Leur meneur All-Star John Wall, auteur de 24 points, n’a pas réussi à conclure la partie malgré deux occasions dans les dernières secondes. Sa tentative de layup a été contrée par Luguentz Dort et son tir à trois-points n’a pas trouvé le chemin du panier. Plus que 4 revers et les Texans auront égalé le triste record des Cavaliers.

Le duo : 60 points cumulés pour Zion et Ingram

Les Pelicans ont décroché un joli succès en venant à bout des Nuggets (113-108) malgré le triple-double de Nikola Jokic (29 pts, 10 rbds et 10 pds). Mais le Serbe n’était pas le seul à faire exploser les compteurs. Zion Williamson et Brandon Ingram ont inscrit 30 points chacun, soit donc 60 en cumulé, pour porter leur équipe vers la victoire.

La statistique : 10 000

En délivrant 13 caviars distribués à ses coéquipiers hier soir, Chris Paul est entré dans le cercle très fermé des joueurs avec plus de 10 000 passes décisives en carrière. Seuls John Stockton, Jason Kidd, Mark Jackson, Steve Nash et Magic Johnson l’ont fait avant lui. CP3 pourrait même passer sur le podium d’ici la fin de sa carrière. En attendant, les Suns ont battu les Lakers (111-94) et renforcent leur deuxième place à l’Ouest.

Les Français : Theo Maledon contribue au Thunder

Titulaire et auteur de 12 points avec 4 rebonds et 3 interceptions, Theo Maledon a contribué au succès du Thunder contre les Rockets. 16 points pour Evan Fournier avec le Magic, battu par les Celtics. Défaite également pour les Knicks de Frank Ntilikina, auteur de 2 points en 18 minutes.

Tous les scores

Heat - Pacers : 106-109

Rockets - Thunder : 112-114

Nuggets - Pelicans : 108-113

Celtics - Magic : 112-96

Nets - Wizards : 113-106

Cavaliers - Raptors : 116-105

Pistons - Bulls : 86-100

Knicks - Sixers : 100-101

Suns - Lakers : 111-94

Trail Blazers - Mavericks : 92-132

NBA LeBron souffre d'une entorse à la cheville : "Je reviendrai, comme si je n'étais jamais parti" HIER À 20:52