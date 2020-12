Un grand ouf de soulagement et c'est peu dire. Libéré de sa dernière année de contrat par les Charlotte Hornets (qui continueront de lui verser les 27 millions de dollars de salaires garantis pour sa dernière saison de contrat), Nicolas Batum retrouve une franchise et va porter le maillot des LA Clippers la saison prochaine. L'ailier français de 31 ans va ainsi connaître sa troisième équipe en NBA, après avoir les Portland Trail Blazers (2008-2015) et donc les Hornets (2015-2020). Les détails de l'engagement du joueur n'ont pas été dévoilés par l'écurie de Steve Ballmer.