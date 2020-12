Le come-back. Un an et demi après s'être rompu le tendon d'Achille, Kevin Durant a (enfin) fait son retour sur les parquets. Dimanche, ce dernier a inscrit quinze points pour son premier match avec les Nets lors d'un amical face à Washington. " Ca fait tellement de bien de revenir ", s'est réjoui le numéro 7 de la franchise new-yorkaise. "C'est un grand pas, dont je vais essayer de tirer profit", a ajouté l'ailier de 32 ans à quelques jours de la reprise de la NBA, prévue le 22 décembre.

Durant, qui a décroché le titre avec Golden State en 2017 et en 2018, n'a plus joué en compétition depuis juin 2019, lors de la finale du championnat perdue par les Warriors contre Toronto. Recruté dans la foulée par les Nets, avec qui il s'est engagé pour quatre ans, Durant n'a pas disputé la saison 2019-2020. Dimanche, il a disputé la première moitié du match contre Washington, gagné 119-114.

Les Nets attendent beaucoup cette saison du duo formé par Durant et Kyrie Irving, également sur la touche en 2019-2020 mais auteur de 18 points dimanche. Pour assouvir leurs ambitions, ils ont recruté comme entraîneur l'ancien consultant des Golden State Warriors - qui a notamment côtoyé Durant -, le Canadien Steve Nash. La franchise de Brooklyn a atteint deux fois les finales NBA (2002 et 2003) mais a été sortie au 1er tour des play-offs cette saison. Des retrouvailles avec Golden State sont prévues dès le 22 décembre: outre un derby Lakers-Clippers, la NBA débutera par un duel Nets-Warriors à New York.