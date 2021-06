En 71 matches de saison régulière, "Gobzilla" a compilé 13,5 rebonds (2e derrière l'intérieur d'Atlanta, Clint Capela) et 2,7 contres de moyenne (2e derrière le pivot d'Indiana Myles Turner). Surtout, il aura été le 4e joueur le plus dissuasif de la ligue selon l'évaluation défensive établie, seulement devancé par trois autres ayant joué beaucoup moins de matches que lui et qui ne faisaient logiquement pas partie de la liste des finalistes.

Gobert décisif en playoff

Avec trois trophées sur la cheminée, Gobert fait aussi bien que le pivot Dwight Howard, plébiscité en 2009, 2010 et 2011, quand il évoluait à Orlando. Deux joueurs se partagent la tête de ce classement, avec quatre distinctions : Dikembe Mutombo (1995 avec Denver, 1997, 1998 avec Atlanta, 2001 avec Philadelphie) et Ben Wallace (2002, 2003, 2005, 2006 avec Détroit).

Un autre Français a remporté ce trophée, Joakim Noah, en 2014 alors qu'il portait le maillot des Chicago Bulls. Gobert, qui a signé fin décembre 2020 une prolongation de contrat record pour un Français en NBA (205 millions de dollars sur cinq ans), avant d'être sélectionné pour la deuxième année d'affilée au All-Star Game en février, a largement contribué à l'excellente saison régulière du Jazz.

Utah, qui a fini 1er de la conférence Ouest, avec le meilleur bilan de la ligue, s'est débarrassé des Memphis Grizzlies au 1er tour des play-offs. Mardi, l'équipe de Salt Lake City a battu les Los Angeles Clippers (112-109) lors du premier match de la demi-finale. Une victoire assurée juste avant le buzzer, grâce à un contre décisif réussi par Gobert.

