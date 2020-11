Oklahoma City a officialisé la nouvelle cette nuit. Vincent Poirier (2,13 m, 27 ans), arrivé à l'été 2019 aux Boston Celtics, a été transféré au Thunder. Pour sa première saison en NBA, le pivot tricolore a disputé 22 matches, pour un temps de jeu limité (un peu moins de six minutes). L'ancien joueur de Vitoria a également joué quatre rencontres de G-League avec les Maine Red Claws (26 minutes et plus de 16 points en moyenne).