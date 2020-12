Rudy Gobert avait jusqu'à lundi pour parapher cette extension de contrat dans la franchise qui l'a drafté en 2013. Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé autour d'une possible prolongation au "supermax" du pivot français, double meilleur défenseur de l'année en NBA. A un an de la fin de son contrat actuel, Gobert avait plusieurs possibilités : demander la somme maximale, accepter un léger rabais ou attendre l'issue de la saison pour être libre de son choix. Il a finalement opté pour la deuxième solution et c'est sans doute un soulagement pour Utah qui a aussi prolongé Donovan Mitchell jusqu'en 2026.

" Ça veut dire qu'ils croient en moi , a réagi Gobert pour ESPN. Ils croient en ce que nous avons construit ces dernières années dans cette franchise avec le coach (Quin Snyder), et tous les gars. Pour moi, c'est une reconnaissance incroyable. C'est une grande motivation de savoir que nous avons tous la même vision et que nous partageons le même objectif pour cet Etat (l'Utah) et cette franchise ". Arrivé en 2013 en tant que talent à développer, Gobert a énormément travaillé jusqu'à devenir une référence défensive à son poste de pivot. Elu meilleur défenseur de l'année en 2018 et 2019, il est une pierre angulaire du Jazz.

Reste à lever les doutes sur la capacité du Jazz à être plus qu'une équipe de second tour des playoffs. Avec l'attelage, Donovan Mitchell (drafté en 2017) - Rudy Gobert et d'excellents équipiers autour, Utah a enchaîné deux 5e places de conférence (2018 et 2019) et une 6e la saison dernière. De beaux résultats que le groupe n'a pas confirmé en phase finale avec des éliminations au 1er tour en 2020 et 2019 et au second en 2018.