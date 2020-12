"On étudie toutes les possibilités, mais on devrait commencer avec Killian. Rien n’est gravé dans le marbre, mais on va le faire démarrer et on verra ce que ça donne. Il sait jouer", a expliqué l’ancien entraîneur des Toronto Raptors, nommé coach de l’année en 2018. Avant de poursuivre avec une petite mise en garde. "Il a les clés, mais je peux les reprendre à n’importe quel moment. Le futur s’annonce vraiment radieux pour ce jeune garçon s’il garde la même trajectoire. Ce n’est pas un rookie classique. Il voit les choses défensivement, il voit les choses offensivement et il a fait trois ou quatre contres aujourd’hui (dimanche) à un poste de meneur où il est compliqué de contrer sans faire de fautes."